Il prete che firma per l' eutanasia | Vi spiego perché l' ho fatto

(Di domenica 10 ottobre 2021) Don Ettore Cannavera, uncagliaritano impegnato nel sociale, hato il referendum per legalizzare l'. "Non è un suicidio assistito ma condiviso", ha spiegato

Advertising

Ieparolelontane : Erano anni che non andavo a messa ed è venuto il prete a farla all’apertura degli scout ?? - robym51 : Tipo il prete che rutta durante l'omelia..... - aAnnanka : RT @gianpiero1965: @barbarab1974 A me è capitato, di seguire una Messa di un prete esorcista nella diocesi di Pavia, penso... fatto sta ch… - Aquila5721 : RT @PsichiatriaITA: I preti sono portati a vedere il buon Dio a loro immagine e somiglianza, anche quando predicano che siamo noi a immagin… - PsichiatriaITA : I preti sono portati a vedere il buon Dio a loro immagine e somiglianza, anche quando predicano che siamo noi a imm… -

Ultime Notizie dalla rete : prete che

ilGiornale.it

Lo fa attraverso le parole di undi periferia, Don Ettore Cannavera ,ha firmato il referendum per rendere legale la "morte assistita". " Ho firmato anche io il referendum per l'eutanasia ...... perché don Mottola è un figlio di questa bella terra da lui molto amata"; conforta e incoraggia "il clero, perché si tratta di un sacerdote" ed oggi c'è "un bisogno vivo di pretidiffondono non ...“In questi giorni Gesù ci chiama, come fece con l’uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano, e anche delle nostre chiusure e dei nostri mod ...Don Ettore Cannavera, un prete cagliaritano impegnato nel sociale, ha firmato il referendum per legalizzare l'eutanasia. "Non è un suicidio assistito ma condiviso", ha spiegato ...