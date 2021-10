Il portiere sfida Meret: "Mi è bruciato non andare all'Europeo" (Di domenica 10 ottobre 2021) Il ruolo del portiere, storicamente, in Italia è sempre stato ben coperto. Non fa eccezione questa generazione di portieri molto talentosi: da Donnarumma a Cragno, da Meret a Silvestri, senza dimenticare Sirigu, Gollini e gli altri. Proprio per questo motivo i tre posti in Nazionali sono ambitissimi e difficili da raggiungere. Al momento i tre portieri dell'Italia sono Donnarumma, Sirigu e Meret, ma le gerarchie possono cambiare da un momento all'altro. MILAN, ITALY - OCTOBER 05: Alex Meret of Italy looks on during training session on October 05, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AM. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Sono sincero: mi è bruciato un po’ non ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 ottobre 2021) Il ruolo del, storicamente, in Italia è sempre stato ben coperto. Non fa eccezione questa generazione di portieri molto talentosi: da Donnarumma a Cragno, daa Silvestri, senza dimenticare Sirigu, Gollini e gli altri. Proprio per questo motivo i tre posti in Nazionali sono ambitissimi e difficili da raggiungere. Al momento i tre portieri dell'Italia sono Donnarumma, Sirigu e, ma le gerarchie possono cambiare da un momento all'altro. MILAN, ITALY - OCTOBER 05: Alexof Italy looks on during training session on October 05, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Marco Silvestri,dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AM. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Sono sincero: mi èun po’ non ...

Advertising

Spazio_Napoli : Il portiere sfida Meret: 'Mi è bruciato non andare all'Europeo' - StrattaErmanno : RT @RaiSport: ? #Courtois polemico: 'Non so perché giochiamo' Il portiere dei diavoli rossi contrario alla finalina di #NationsLeague: 'No… - RaiSport : ? #Courtois polemico: 'Non so perché giochiamo' Il portiere dei diavoli rossi contrario alla finalina di… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Nations League:Belgio;Courtois polemico, non so perché giochiamo: (ANSA) - TORINO, 08 OTT - 'Non r… - ultimenews24 : Il pubblico di San Siro ha accolto con applausi ma anche fischi e qualche 'buu' la lettura delle formazioni quando… -