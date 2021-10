Il popolo no Green pass: noi pacifici. E postano le immagini della polizia che picchia un fermato (video) (Di domenica 10 ottobre 2021) I no Green pass dopo la manifestazione di ieri si difendono e sui social attaccano la polizia. C’è infatti un video che rimbalza da stamattina sugli account social del cosiddetto popolo no vax. Un video di Local Team che documenta la carica della polizia quando i manifestanti si avvicinano a Palazzo Chigi. In particolare a un certo punto un gruppo di poliziotti si accanisce su un manifestante a terra, inerme, che viene tempestato di pugni da un uomo con una maglietta grigia. Probabilmente un poliziotto in borghese. Prima le immagini avevano mostrato i manifestanti con le mani alzate che gridano ai poliziotti che la manifestazione è pacifica. Poi la carica con il lancio di lacrimogeni. In un altro video, lo stesso ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 ottobre 2021) I nodopo la manifestazione di ieri si difendono e sui social attaccano la. C’è infatti unche rimbalza da stamattina sugli account social del cosiddettono vax. Undi Local Team che documenta la caricaquando i manifestanti si avvicinano a Palazzo Chigi. In particolare a un certo punto un gruppo di poliziotti si accanisce su un manifestante a terra, inerme, che viene tempestato di pugni da un uomo con una maglietta grigia. Probabilmente un poliziotto in borghese. Prima leavevano mostrato i manifestanti con le mani alzate che gridano ai poliziotti che la manifestazione è pacifica. Poi la carica con il lancio di lacrimogeni. In un altro, lo stesso ...

