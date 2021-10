Il polo moderato potrebbe passare da vaccini e green pass. La forte affinità fra Toti e Bassetti

(Di domenica 10 ottobre 2021) Per raccontare il futuro della politica e dei moderati occorre transitare dae approccio al Covid, come se la sorte del centrodestra fosse l'ultimoaggio della pandemia, l'...

Advertising

sghi29 : RT @picovive: @romanpastore00 @matteorenzi @CarloCalenda @emmabonino @giorgio_gori Ma finitela con questo bipolarismo del cazzo destra/sini… - picovive : @romanpastore00 @matteorenzi @CarloCalenda @emmabonino @giorgio_gori Ma finitela con questo bipolarismo del cazzo d… - LorenzoMolaioni : Un polo moderato di centro é possibile. - ClaFerrante : Anche @CarloCalenda un grande stratega, niente da dire. Dopo un ottimo risultato da solo con la prospettiva di lanc… - Simone98RC : @Andrea_V_73 @OGiannino @lauranaka La Lega come il M5S poco e niente ha a che vedere con il polo moderato. Non vedo… -

Ultime Notizie dalla rete : polo moderato

Tiscali Notizie

Addirittura, una sera, a margine del Forum Ambrosetti dedicato alla Liguria, a un tavolo di Palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità Portuale, sopra le carceri dove Marcodettò il Milione a ...... qualunquista, criptofascista, questi sono solo alcuni dei complimenti, che il liberale e... pensa bene di spogliarsi degli abiti sartoriali per indossare ladi ordinanza. Ma davvero può ...L’assemblea del PS Lugano si è riunita oggi per determinarsi sull’indicazione di voto in merito al progetto del Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) posto in votazione il prossimo 28 novembre 2021. L’il ...