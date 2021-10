Il Pensiero di Madre Teresa di Calcutta per oggi 10 Ottobre 2021 – Video (Di domenica 10 ottobre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Le nostre preghiere devono essere cibi gustosi e caldi”. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici. oggi vi proponiamo un L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 10 ottobre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Le nostre preghiere devono essere cibi gustosi e caldi”., prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici.vi proponiamo un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

