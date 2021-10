Il Pd incalza Meloni | ' Se non sa riconoscere la matrice fascista dell' assalto alla Cgil la spieghiamo noi'

(Di domenica 10 ottobre 2021) Aveva un'occasione per dare un taglio netto con i fascisti e con il fascismo. Ma ha perso un'occasione e se ne è andata a fare comunella in Spagna con gli estremisti di destra di Vox nostalgici di un ...

Ultime Notizie dalla rete : incalza Meloni

Globalist.it

Ma il partito democratico ha incalzato l'ex missina: "Se Giorgianon sa riconoscere la matrice della violenza di ieri, se non sa chi siano gli esponenti di Forza Nuova arrestati per quegli ...ROMA - ' Basta violenza dei gruppi neofascisti . L'assalto fascista di ieri alla sede nazionale della CGIL non è che la goccia che fa traboccare il vaso. Forza Nuova è un movimento dichiaratamente ...La capa di Fratelli d'Italia aveva fatto la vaga: "Se non sa chi siano gli esponenti di Forza Nuova arrestati glielo diciamo noi: sono i capi di una organizzazione notoriamente e orgogliosamente fasci ...Il vice-segretario del Pd: "La leader di Fdi non si può limitare a dire che si tratta di delinquenti. Deve riconoscere che si tratta di fascisti, che sono ancora un pericolo" ...