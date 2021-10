Il Pd annuncia la mozione per sciogliere Forza Nuova. Ma FdI: «Decidono i giudici» (Di domenica 10 ottobre 2021) Una mozione urgente alla Camera per chiedere «lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti»: la annuncia il deputato del Partito democratico Emanuele Fiano oggi durante il presidio di solidarietà alla Cgil nazionale davanti alla Camera del lavoro di Milano dopo le manifestazioni dei No Green Pass e l’assalto alla sede nazionale del sindacato. La mozione, dice, verrò presentata domani. «Finalmente si è avviata una reazione proporzionata al pericolo dopo le violenze di ieri a Roma», commenta il deputato del Movimento 5 Stelle Aldo Penna. «L’arresto dei capi di Forza Nuova come organizzatori e protagonisti degli assalti deve far capire a queste frange che l’Italia democratica non tollera la riedizione di un altro ventennio nero e la ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Unaurgente alla Camera per chiedere «lo scioglimento die degli altri movimenti dichiaratamente fascisti»: lail deputato del Partito democratico Emanuele Fiano oggi durante il presidio di solidarietà alla Cgil nazionale davanti alla Camera del lavoro di Milano dopo le manifestazioni dei No Green Pass e l’assalto alla sede nazionale del sindacato. La, dice, verrò presentata domani. «Finalmente si è avviata una reazione proporzionata al pericolo dopo le violenze di ieri a Roma», commenta il deputato del Movimento 5 Stelle Aldo Penna. «L’arresto dei capi dicome organizzatori e protagonisti degli assalti deve far capire a queste frange che l’Italia democratica non tollera la riedizione di un altro ventennio nero e la ...

