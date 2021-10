Il Papa riunisce i vescovi: la nuova tappa della Chiesa (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Papa traccia la rotta per il prossimo Sinodo. "Costruiamo una Chiesa diversa", dice il pontefice. Manca un solo anno alla rivoluzione Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 ottobre 2021) Iltraccia la rotta per il prossimo Sinodo. "Costruiamo unadiversa", dice il pontefice. Manca un solo anno alla rivoluzione

Ultime Notizie dalla rete : Papa riunisce Il Papa riunisce i vescovi : la nuova tappa della Chiesa Dunque, non è detto che tra quanto disposto dal Papa e quanto emerso durante il Sinodo vi sia piena coincidenza. Nel caso dell'appuntamento sinodale sull'Amazzonia, i progressisti avrebbero voluto - ...

In cammino per la Pace. Con Cura. Rivedi l'incontro! ...tutti chiamati a realizzare la pace e a realizzarla ogni giorno e in ogni ambiente di vita." Papa ... Da 60 anni la Marcia per la pace PerugiAssisi riunisce persone che credono nella pace e si muovono ...

Il Papa riunisce i vescovi. La nuova tappa della Chiesa

Il Papa traccia la rotta per il prossimo Sinodo. "Costruiamo una Chiesa diversa", dice il pontefice. Manca un solo anno alla rivoluzione ...

Cop 26, il Papa non andrà a Glasgow, la delegazione guidata da Parolin Francesco invia il Segretario di Stato alla conferenza sul clima. Tra il viaggio internazionale di settembre e quello previsto a dicembre, il pontefice dosa gli impegni ...

