Il Papa apre il Sinodo | Francesco ai vescovi | “Non è una convention | ascoltiamo lo Spirito”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Città del Vaticano – Ascoltare, discernere, incontrare. Sono queste le linee guida che dà ilairiuniti a Roma per ildal tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Come da tradizione, il Ponteficel’Assemblea deicon una messa solenne nella basilica di San Pietro. Nella sua omelia Bergoglio sottolinea l’importanza dell’ascolto e della meditazione della Parola di Dio affinché il“non sia una ‘’ ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, o un parlamento, ma un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo”. Dio, fa notare, “non alberga in luoghi asettici, in luoghi tranquilli, distanti dalla realtà, ma cammina con ...