Il nuovo sindaco Manfredi sarà alleato di De Laurentiis: si prospettano nuovi lavori allo stadio (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi, il nuovo sindaco di Napoli, è già scattata una scintilla. Il 21 agosto scorso, come ricorda La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, quando i due si incontrarono all'Hotel Britannique e parlarono di vari argomenti, tra cui i lavori per completare la ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona. Ora Manfredi è stato eletto e determinati lavori potranno partire. Da cosa si comincerà? La Rosea prova ad ipotizzarlo. "Esistono i presupposti per migliorare l'impianto di Fuorigrotta e renderlo più moderno e fruibile, insomma uno stadio da scudetto, come lo è stato negli Anni 80, prima che una copertura lo appesantisse". "Gli interventi strutturali per le Universiadi del ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra Aurelio Dee Gaetano, ildi Napoli, è già scattata una scintilla. Il 21 agosto scorso, come ricorda La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, quando i due si incontrarono all'Hotel Britannique e parlarono di vari argomenti, tra cui iper completare la ristrutturazione delloDiego Armando Maradona. Oraè stato eletto e determinatipotranno partire. Da cosa si comincerà? La Rosea prova ad ipotizzarlo. "Esistono i presupposti per migliorare l'impianto di Fuorigrotta e renderlo più moderno e fruibile, insomma unoda scudetto, come lo è stato negli Anni 80, prima che una copertura lo appesantisse". "Gli interventi strutturali per le Universiadi del ...

