Il nuovo Atelier Isabella Caposano apre le porte al mondo moda e wedding (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel salotto in via Pavia, 8 a Milano sarà possibile ammirare creazioni uniche, frutto di un sogno realizzato con coraggio e intraprendenza MILANO – L'Atelier Isabella Caposano, punto di riferimento per il mondo della moda, presenta abiti da sposa e da cerimonia unici, che solo la maestria artigiana e la creatività italiana sono in grado di esprimere. Abiti esclusivi realizzati con tessuti pregiati, valorizzati da pizzi, ricami fatti a mano e tanti altri elementi preziosi. Nel nuovo Atelier Isabella Caposano, sito nella magnifica città di Milano in via Pavia n.8 vi ritroverete in un salotto dove sarà possibile ammirare creazioni uniche, frutto di un sogno che non è rimasto custodito nel cassetto ma che si è realizzato ...

