Il monologo di Kim Kardashian e gli altri gossip del weekend

In piedi, vestita tutta di rosa (mani e piedi compresi), in un monologo di quasi 5 minuti, ospite al Saturday Night Live, Kim Kardashian ha scherzato, mostrando non poca autoironia: «Sono entusiasta di essere qui stasera per mostrarvi che sono molto più di un bel viso e bei capelli e un bel trucco e tette fantastiche e un sedere perfetto. Sono solo molto di più di quella foto di riferimento che le mie sorelle hanno mostrato ai loro chirurghi plastici».

giorgianoa1 : Il monologo di Kim Kardashian al snl mi fa scassare - NonSissi : @AssiaVonNeumann sto ridendo più che per il monologo di Kim al SNL - peachy_aquarius : Monologo di Kim Kardashian ad SNL: È quello che mi aspetto da un personaggio come lei che ha molti scheletri nell'… - AWhtvs : Kim Kardashian ha raso al suolo il SNL, correte a vedere il suo monologo. - _isthatsara : il monologo di kim kardashian al snl… mind blowing aspetto uno stand up comedy di un’ora su qualche piattaforma -