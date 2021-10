Il ministro Di Maio a Sorrento per l’apertura del G20 Innovation League (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl ministro degli Esteri Luigi Di Maio apre stamani a Sorrento il G20 Innovation League che precede la ministeriale dei Venti sul Commercio internazionale dell’11-12 ottobre, sempre nella città campana. Organizzato dalla Farnesina, in collaborazione con Ice-Agenzia, Cdp Venture Capital, Simest e in raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero per innovazione tecnologica e transizione digitale, all’evento si riuniranno start-up innovative provenienti da oltre 20 Paesi per presentare a investitori e imprese internazionali le soluzioni tecnologiche a cinque tra le maggiori sfide globali: le opportunità legate alle tecnologie pulite (le cosiddette clean tech), le potenzialità e i rischi dell’intelligenza artificiale, l’uso efficiente dell’internet delle cose ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldegli Esteri Luigi Diapre stamani ail G20che precede la ministeriale dei Venti sul Commercio internazionale dell’11-12 ottobre, sempre nella città campana. Organizzato dalla Farnesina, in collaborazione con Ice-Agenzia, Cdp Venture Capital, Simest e in raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero per innovazione tecnologica e transizione digitale, all’evento si riuniranno start-up innovative provenienti da oltre 20 Paesi per presentare a investitori e imprese internazionali le soluzioni tecnologiche a cinque tra le maggiori sfide globali: le opportunità legate alle tecnologie pulite (le cosiddette clean tech), le potenzialità e i rischi dell’intelligenza artificiale, l’uso efficiente dell’internet delle cose ...

Advertising

ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio interviene a 'Faith and Science: towards @COP26' insieme a @Pontifex_it e a… - ItalyMFA : Il Min @luigidimaio al #FestivalSviluppoSostenibile 2021 “L’impegno dell’Italia a livello internazionale per una ri… - ItalyMFA : Il Min. @luigidimaio alla sessione di chiusura del @b20 Final Summit ??Segui il suo intervento a partire dalle 16.0… - anteprima24 : ** Il ministro Di Maio a #Sorrento per l'apertura del G20 Innovation League ** - Anna302478978 : @ImolaOggi DI MAIO per carità ancora non abbiamo capito come è potuto succedere che sia stato nominato MINISTRO DEGLI ESTERI -