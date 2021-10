Il Milan pensa al rinnovo di contratto di Kjaer | Maldini conta di definirlo entro la fine dell' anno

Advertising

azessandro : @milan_corner Tu pensa che quando hai iniziato a comparirmi nella Home 3-4 anni fa, quando ancora capivo poco di ch… - infoitsport : Jovic, l’Inter ci pensa seriamente. Lucca: ci prova il Milan. Vale almeno 10 milioni - alehugme3 : UN PORTIERE CHE PENSA SOLO AI SOLDI E LASCIA IL MILAN PER FARSI PRENDERE DAL PSG CHE MI STA CON LE GAMBE APERTE NEL… - Lapapula23 : RT @__alonzo_: El Patron pensa solo al Milan ragazzi questo è malato aiutiamolo - __alonzo_ : El Patron pensa solo al Milan ragazzi questo è malato aiutiamolo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan pensa

Ilci, ma non è certo l'unico club'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Dazn i problemi non finiscono: in onda Forum invece di Juventus - Alessandria Il Manchester United ...Su Isco, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022, ci sarebbero anche Juventus e. Ma, come anticipato, dalla Spagna assicurano che Marotta sia 'assolutamente avanti a tutti'. Quando ...L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, intervenuto nel corso della quarta edizione del Festival dello Sport di Trento, ha raccontato la sua carriera da tecnico: “Ho cercato di fare giocare le mie s ...Accoglienza super per l'ex portiere del Milan a Torino ma in tanti non approvano l'enfasi della Rai e non solo ...