Il messaggio di Samy Youssef dopo il GF VIP 6: “Ce la potete fare anche quando sembra tutto perduto” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Eccomi qui… Inizio col ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questa bellissima esperienza” inziia con queste parole il messaggio di Samy Youssef a poche ore dall’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 6. Samy è stato il terzo eliminato, neppure un mese di permanenza nel reality di canale 5. A volte, anche se i protagonisti dei reality, hanno delle storie molto forti, il pubblico va oltre e giudica quello che si fa in casa. E forse per questo, moltissime persone, hanno preferito salvare Nicola e solo un 1 % in più Amedeo Goria. Samy ha deciso di scrivere qualcosa sui social, in primis per ringraziare tutti. “Ho letto i vostri messaggi e vi sono grato perché siete riusciti a farmi uscire col sorriso: all’inizio ero molto spaventato perché non era una cosa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 ottobre 2021) “Eccomi qui… Inizio col ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questa bellissima esperienza” inziia con queste parole ildia poche ore dall’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 6.è stato il terzo eliminato, neppure un mese di permanenza nel reality di canale 5. A volte,se i protagonisti dei reality, hanno delle storie molto forti, il pubblico va oltre e giudica quello che si fa in casa. E forse per questo, moltissime persone, hanno preferito salvare Nicola e solo un 1 % in più Amedeo Goria.ha deciso di scrivere qualcosa sui social, in primis per ringraziare tutti. “Ho letto i vostri messaggi e vi sono grato perché siete riusciti a farmi uscire col sorriso: all’inizio ero molto spaventato perché non era una cosa ...

adriana31053950 : @SamyYoussefreal Ciao Samy! appena leggi questo messaggio, per favore rispondimi su Instagram, ti ho scritto anche lì! È importante! Grazie - giuliapreci1 : RT @alientwin13: Se Miriana riesce ad essere la più votata allora diamo un grande e chiaro messaggio a quelle falsone in casa, soprattutto… - alientwin13 : Se Miriana riesce ad essere la più votata allora diamo un grande e chiaro messaggio a quelle falsone in casa, sopra… - Badliar20668270 : @ev_nocciolina @nicacaso @daechwibruh Riporto lo stesso messaggio perché mi scoccia riscrivere la stessa cosa: Sap… - Diego77849301 : Ma perché vi lamentate del fatto che la gente abbia votato Amedeo? La maggior parte delle persone volevano eliminar… -