Il Medico risponde | “La Sclerosi Multipla”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Il” La “” DOMANDA Dottore sono Angela una vostra attenta lettrice. Complimenti per la sua rubrica e anche tutte le altre. Per favore mi spiega in dettaglio in cosa consiste laanche a me, per favore, oltre che sul giornale, anche via mail come fa con gli altri post. Grazie e buona giornata a tutti.Angela R. (Novara) RISPOSTA A cura del Dr. Ferdinando Martinez ATTENZIONE: "Le informazioni contenute in questa rubrica medica, non devono ASSOLUTAMENTE, in alcun modo, sostituire il rapportodi Famiglia/Assistito. Si raccomanda per buona regola, di chiedere SEMPRE il parere del propriodi Famiglia, o Specialista di fiducia, il quale conosce in ...