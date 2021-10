«Il manifestante ha rifiutato il tampone, poi è scoppiato il caos»: la ricostruzione della Questura sull’assalto all’Umberto I (Di domenica 10 ottobre 2021) Circa trenta manifestanti No Green Pass hanno assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta di ieri. L’uomo si trovava in stato di fermo. «La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l’intervento delle forze di polizia – ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, sul posto per un sopralluogo – Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell’ordine e due operatori sanitari». Secondo una delle ricostruzioni della vicenda uno dei manifestanti, portato in ospedale per un controllo dopo gli incidenti causati dai No vax e no Green pass, ha dato in escandescenze. Avrebbe rifiutato di sottoporsi al tampone. Stando alla Questura, «il manifestante No vax si è ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Circa trenta manifestanti No Green Pass hanno assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta di ieri. L’uomo si trovava in stato di fermo. «La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l’intervento delle forze di polizia – ha spiegato l’assessore alla SanitàRegione Lazio Alessio D’Amato, sul posto per un sopralluogo – Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell’ordine e due operatori sanitari». Secondo una delle ricostruzionivicenda uno dei manifestanti, portato in ospedale per un controllo dopo gli incidenti causati dai No vax e no Green pass, ha dato in escandescenze. Avrebbedi sottoporsi al. Stando alla, «ilNo vax si è ...

