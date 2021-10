Il lato positivo della tristezza | l’emozione che ci traghetta verso un nuovo equilibrio

Leggi su vanityfair

(Di domenica 10 ottobre 2021) Sarà capitato anche a voi: di essere giù, aprire Instagram, vedere tutti sorridenti e felici, e sentirsi peggio di prima. Intanto una buona notizia che vi solleverà – instantaneamente – gli animi: tutta questa felicità è un unico grande fake. Perché oggi, lasciare trapelare la tristezza (anche solo per un istante) è davvero l’ultimo tabù. Guai a non apparire sempre al 100% in ogni situazione sociale e lavorativa. Eppure tutte e tutti abbiamo giornate no.