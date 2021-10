Il grande “ritorno in campo” di Andy Capp (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott – Una volta era conosciuto come le avventure di Carlo e Alice, le cui vignette venivano pubblicate settimanalmente sulla Settimana Enigmistica. Per tutti i tifosi, gli amanti di calcio e del fumetto è però sempre stato conosciuto con il suo nome originale: Andy Capp. Le strisce create nel 1957 da Reg Smythe sono state per anni un’icona intramontabile anche in Italia. Ora sono diventate una testimonianza archeologica e quasi romantica di un mondo che non esiste più. I battibecchi aspri e pungenti tra marito e moglie che una volta raccontavano una naturale dinamica di coppia ora potrebbero sembrare “hate speech”. Quando non addirittura violenza domestica. Se non ci credete, sappiate che nel 2016 la BBC ha aperto un’inchiesta su Andy Capp basandosi proprio su questa convinzione. Figuriamoci quando la donna ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott – Una volta era conosciuto come le avventure di Carlo e Alice, le cui vignette venivano pubblicate settimanalmente sulla Settimana Enigmistica. Per tutti i tifosi, gli amanti di calcio e del fumetto è però sempre stato conosciuto con il suo nome originale:. Le strisce create nel 1957 da Reg Smythe sono state per anni un’icona intramontabile anche in Italia. Ora sono diventate una testimonianza archeologica e quasi romantica di un mondo che non esiste più. I battibecchi aspri e pungenti tra marito e moglie che una volta raccontavano una naturale dinamica di coppia ora potrebbero sembrare “hate speech”. Quando non addirittura violenza domestica. Se non ci credete, sappiate che nel 2016 la BBC ha aperto un’inchiesta subasandosi proprio su questa convinzione. Figuriamoci quando la donna ...

