Il Giornale: l’Italia si vergogni per come ha trattato Luis Enrique (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Giornale dedica una pagina a Luis Enrique allenatore della Spagna che stasera si gioca la Nations League contro la Francia dopo aver eliminato l’Italia in semifinale. In passato lo stordito «demental coach» non lo abbiamo trattato sempre bene. E di questo sarebbe il caso di vergognarsi più che pentirsene. Le accuse dei tifosi giallorossi nella sua brevissima esperienza in serie A. Il Giornale ricorda anche la gomitata che gli rifilò Tassotti nel Mondiale del 94. Guida la nazionale di una Spagna che spesso ha criticato: “Un paese di calcio, tori e tamburelli, pressapochista e ignorante legato al passato”. Sta cambiando un modo di pensare e sta portando la sua nazionale al prossimo mondiale sapendo che avrebbe lasciato qualcosa per strada. Oggi è uno degli allenatori simbolo degli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 ottobre 2021) Ildedica una pagina aallenatore della Spagna che stasera si gioca la Nations League contro la Francia dopo aver eliminatoin semifinale. In passato lo stordito «demental coach» non lo abbiamosempre bene. E di questo sarebbe il caso di vergognarsi più che pentirsene. Le accuse dei tifosi giallorossi nella sua brevissima esperienza in serie A. Ilricorda anche la gomitata che gli rifilò Tassotti nel Mondiale del 94. Guida la nazionale di una Spagna che spesso ha criticato: “Un paese di calcio, tori e tamburelli, pressapochista e ignorante legato al passato”. Sta cambiando un modo di pensare e sta portando la sua nazionale al prossimo mondiale sapendo che avrebbe lasciato qualcosa per strada. Oggi è uno degli allenatori simbolo degli ...

