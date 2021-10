Il giallo di Dora | morta a 30 anni dopo la serata col fidanzato | ' Precipitata dal quarto piano'

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tragedia a Potenza dove una ragazza di 30Lagreca , èieriesseredaldi una palazzina. La giovane era originaria di Montesano sulla Marcellana, in ...

Non è ancora chiaro se ci fosse una seconda persona che abbia responsabilità nella morte di: ... ma su quanto avvenuto in piena notte è: è stato un suicidio, un incidente domestico, o ......di una seconda persona che possa aver avuto qualche responsabilità nella morte diLagreca resta, quindi, per ora sullo sfondo degli accertamenti dei carabinieri. Persiste, però, ilsu ...Giallo a Potenza, dove Dora Lagreca, 30enne originaria della provincia Salerno, è morta cadendo dal quarto piano di un palazzo dopo aver fatto un ...Dora Lagreca è morta nella notte tra venerdì e ieri dopo un volo dal quarto piano, dal balcone di una palazzina nel quartiere Aurora a Potenza. Aveva 30 anni, originaria della ...