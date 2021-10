Il gesto social del Real Madrid che ha fatto arrabbiare gli spagnoli

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ildeldopo la vittoria della Francia con gol di Benzema ai danni della Spagna in Nations League hatutti i tifosi della squadra di Luis Enrique. Qualsiasicompia ilfacilmente fa il giro del globo, sportivo. Così nella serata in cui a San Siro si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Flik85141015 : @EnricoLetta @AnnunziataLucia BISOGNA RIPORTARE BAMBINI RAGAZZI E GENITORI ALLA SERIETÀ MORALE a capire che ogni pr… - MemoriaLiquida : @sambrid_xk @largociospe @barbarab1974 Eh ma a questi, sui social, gli hanno fatto creder di essere migliaia di mil… - creativiclub : Ecco il titolo del prossimo evento: Comunicazione Social, gesto di creatività! Lo avevate capito? Vi aspettiamo il… - RaiDue : ?? Notare l'eleganza del gesto, la ricercatezza del movimento ?? 'L'arte del pugno vuoto' sbarca a #QuelliChe ?? L'e… - magunastark_ : RT @trashloger: Io ammiro tantissimo i volontari che aiutano e salvano i gatti e i cani dalla strada e penso che sia un gesto bellissimo da… -

Ultime Notizie dalla rete : gesto social

Solo la Lazio

La denuncia arriva viadal consigliere comunale della Lega di Massa, Filippo Frugoli, su un ... Unvergognoso e veramente senza rispetto". "Da quando sono in Consiglio comunale " prosegue ...... I carabinieri hanno ricostruito gli ultimi movimenti della coppia grazie a testimonianze e. ...profondo sud della provincia di Salerno quasi nessuno crede che possa essersi trattato di un...Spagna-Francia, perla di Benzema. L'attaccante francese trascina la propria Nazionale insieme a Mbappè: social in delirio.Lunedì scorso si è spenta la galassia di Mark Zuckerberg, con il malfunzionamento più lungo mai registrato nella storia delle sue aziende. Whatsapp, Instagram, Messenger sono rimasti silenti per sette ...