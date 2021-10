Il Covid ha provocato una pandemia di disagio psichico (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Covid ha eroso profondamente il benessere mentale delle persone, provocando un’ondata pandemica di disagio psichico che si declina in depressione, ansia, autolesionismo, colpendo in modo particolarmente duro donne e giovani, senza risparmiare i bambini. Le prime stime mondiali riportate su Lancet riferiscono di 53 milioni di casi in più di depressione maggiore (+28%) e 76 milioni di casi in più di disturbi d’ansia (+26%) nel 2020 direttamente collegati alla pandemia. È il triste bilancio che emerge in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale che si celebra domenica e che quest’anno è dedicata alla salute mentale in un mondo iniquo, per sottolineare come, a maggior ragione con la pandemia, i problemi psichici riguardano ancora più duramente le fasce più vulnerabili della popolazione. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Ilha eroso profondamente il benessere mentale delle persone, provocando un’ondata pandemica diche si declina in depressione, ansia, autolesionismo, colpendo in modo particolarmente duro donne e giovani, senza risparmiare i bambini. Le prime stime mondiali riportate su Lancet riferiscono di 53 milioni di casi in più di depressione maggiore (+28%) e 76 milioni di casi in più di disturbi d’ansia (+26%) nel 2020 direttamente collegati alla. È il triste bilancio che emerge in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale che si celebra domenica e che quest’anno è dedicata alla salute mentale in un mondo iniquo, per sottolineare come, a maggior ragione con la, i problemi psichici riguardano ancora più duramente le fasce più vulnerabili della popolazione. ...

