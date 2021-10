Il COVID-19 in Turkmenistan, paese che dice di essere sempre stato “COVID-free” (Di domenica 10 ottobre 2021) Non è vero che non ci sono casi, come sostiene il governo, e ignorare l'esistenza della pandemia sta complicando molto le cose Leggi su ilpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Non è vero che non ci sono casi, come sostiene il governo, e ignorare l'esistenza della pandemia sta complicando molto le cose

Il caso Turkmenistan, il Paese con 'zero casi' Covid - 19. Ma le cose non starebbero proprio così Da quando è scoppiata la pandemia c'è un Paese che non ha denunciato un singolo caso di Covid - 19. Nemmeno uno. Si tratta del Turkmenistan, in cui vivono sei milioni di persone. Tutte fortunate a non essersi infettate oppure il governo non ha volutamente comunicato i dati? Secondo ...

Il COVID-19 in Turkmenistan, paese che dice di essere sempre stato “COVID-free” Il Post Verduno: ricoveri Covid stabili sotto la decina. Nove i dipendenti Asl sospesi perché "no vax" Oppure come le lettere di invito prossime a partire in questi giorni con destinatari gli oltre 6mila ultra60enni che ancora mancano all’appello della campagna vaccinale. Meno positivo è il fatto che s ...

