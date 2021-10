Il cinema italiano riparte Ecco cosa serve per farlo crescere di nuovo

Leggi su formiche

(Di domenica 10 ottobre 2021) Come emerso dalla conferenza stampa del 6 ottobre di presentazione della festa deldi Roma c’è un filo rosso che collega la mostra deldi Venezia a quella di Roma che inizierà il 14 ottobre. Roma, così come avviene per i vari soggetti istituzionali del, tutti sostanzialmente di grande competenza e impegnati nella regolamentazione migliore possibile del settore e nel suo sviluppo, anche per quanto riguarda il prossimo festival dispone di ottime risorse come il direttore generale Monda e la presidente della fondazione Roma Europea Laura Delli Colli. In qualità di giovane produttore romano emi soffermo sulle grandi prospettive che si stanno aprendo per il. A Venezia, oltre agli ottimi film delle grandi major hollywoodiane e altri paesi ...