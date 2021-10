Il cancelliere austriaco Kurz si è dimesso | il futuro incerto dell’Austria e gli scenari possibili

(Di domenica 10 ottobre 2021) IlSebastiansi èdi fronte alla crisi provocata dall’apertura d’indagine per corruzione nei suoi confronti. L’annuncio diè arrivato con una breve dichiarazione alla stampa. Al suo posto andrà il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. Pur avendoribadito la sua innocenza, ha spiegato la decisione delle dimissioni nel segno di una scelta compiuta per il bene del Paese. «Il nostro partner di coalizione ha adottato una posizione chiara nei miei confronti», ha affermato il leader del partito popolare OeVp, riferendosi ai Verdi. Per questo si è creata «una situazione senza uscita», ha affermato il. Dichiarando quindi di voler «anteporre l’interesse del Paese al mio» e, contestualmente, «lanciare un appello ...

Ci sarebbero state irregolarità nel finanziamento con fondi pubblici di alcuni sondaggi favorevoli al partito di Sebastian Kurz: per questo ilha annunciato le dimissioni dopo lo scandalo corruzione che lo ha travolto. L'attuale ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg, subentrerà a guidare il governo di popolari ...Per questo è indagato dalla Procura per gli affari e la corruzione austriaca (WKStA) a seguito di un'inchiesta che ha coinvolto persone a lui vicine sia nel partito della OeVP che della. ...Avevamo parlato qui dello scandalo in cui è stato coinvolto il cancelliere austriaco e leader del partito Oevp (democristiano e conservatore), Sebastian Kurz, indagato per "favoreggiamento della corru ...L'attuale ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg, subentrerà a guidare il governo di popolari Oevp e Verdi ...