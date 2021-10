"Il calcio? Tenuto in piedi da Berlusconi e Moratti, ora si adegui". Caso-Donnarumma? Parla Leonardo (Di domenica 10 ottobre 2021) «Donnarumma se non veniva da noi andava da qualcun altro, ma non c'è mai stata intenzione di portarlo via a zero dal Milan. Noi non abbiamo mai contattato Gigio prima di giugno. Mai. Non avevamo l'idea di prenderlo... A giugno era ancora libero, abbiamo Parlato e abbiamo deciso di fare così. Non c'è mai stato un lavoro prima». Lo ha detto Leonardo, direttore sportivo del Psg, ospite del Festival dello sport di Trento. Il dirigente brasiliano spiega che «oggi ci sono tre forme di gestione: fondi, associazioni senza scopo di lucro come le grandi squadre spagnole e le ricchezze private. Il calcio di oggi non vive solo sulle ricchezze, ma soprattutto sulla capacità di decidere velocemente. In Italia per decenni sono stati i privati tenerlo in piedi: Berlusconi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) «se non veniva da noi andava da qualcun altro, ma non c'è mai stata intenzione di portarlo via a zero dal Milan. Noi non abbiamo mai contattato Gigio prima di giugno. Mai. Non avevamo l'idea di prenderlo... A giugno era ancora libero, abbiamoto e abbiamo deciso di fare così. Non c'è mai stato un lavoro prima». Lo ha detto, direttore sportivo del Psg, ospite del Festival dello sport di Trento. Il dirigente brasiliano spiega che «oggi ci sono tre forme di gestione: fondi, associazioni senza scopo di lucro come le grandi squadre spagnole e le ricchezze private. Ildi oggi non vive solo sulle ricchezze, ma soprattutto sulla capacità di decidere velocemente. In Italia per decenni sono stati i privati tenerlo in, ...

