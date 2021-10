Ignazio Moser preoccupa i fan: "Non sono chiare le cause del mio malessere..." (Di domenica 10 ottobre 2021) Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo una breve assenza da Instagram, torna per parlare ai follower dei suoi problemi di salute, e della rilevanza del benessere mentale. Leggi su comingsoon (Di domenica 10 ottobre 2021) Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo una breve assenza da Instagram, torna per parlare ai follower dei suoi problemi di salute, e della rilevanza del benessere mentale.

Advertising

CronacaSocial : Ignazio Moser ha perso 10 chili e ha postato al foto in cui si vede la sua incredibile trasformazione ??… - infoitcultura : Ignazio Moser dimagrito di 10 chili, che cos'ha? Lui: «Ascolte la vostra mente, io non l'ho fatto purtroppo» - infoitcultura : Ignazio Moser, la foto dopo l’annuncio dei problemi di salute: enorme cambiamento per l’ex naufrago - infoitcultura : Ignazio Moser ritorna sui social: ma il selfie spaventa i fan - infoitcultura : Ignazio Moser, la sua cura è l’amore di Cecilia Rodriguez -