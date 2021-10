«I tennisti di oggi sono attori che sembrano impegnati a girare sempre lo stesso film»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 ottobre 2021) Repubblica intervista Tonino Zugarelli, ex campione di tennis passato alla storia come il quarto uomo della squadra che nel 1976 conquistò in Cile, contro Pinochet, l’unica Coppa Davis vinta dall’Italia.dirige la scuola tennis del Foro Italico. Parla dei rapporti con Nicola Pietrangeli. «I rapportiamichevoli, ma non dimentico che mi trattòcome una riserva. Fu Belardinelli a costringere Nicola a mettermi in campo. Litigammo. Ma ormai tutto fa parte del passato. Non ho rimpianti. Ho giocato a tennis per mangiare, per cercare di mantenere la famiglia. Avevo provato sulla mia pelle cosa significa avere fame». Figlio di un muratore tutto fare, racconta la sua infanzia in una casa costruita abusivamente ai Colli della Farnesina. «Una stanza, un cucinino, un piccolo bagno, il tetto di lamiera. Ci stavamo in cinque: mamma, ...