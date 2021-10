I compiti ‘silenziosi’ dei docenti | oltre 1600 ore annue Il lavoro sommerso vale almeno 800 euro mensili

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 10 ottobre 2021) Venerdì scorso la redazione di Orizzonte Scuola ha lanciato, sulla propria pagina Facebook, un sondaggio con i propri lettori. Il tema era quello di individuare isommersi degli insegnanti. Tutto partiva dall'assunto, non veritierio, che il docente lavori solo 18 ore settimanali. In realtà non è così. L'articolo .