I 5 influencer italiani con il sorriso più smagliante e come ottenerlo (Di domenica 10 ottobre 2021) Il sorriso perfetto da sempre è simbolo di positività, unità e gentilezza. Oggigiorno con l’avvento dei social tutti noi vogliamo mostrarci al meglio non solo dal vivo, ma anche in foto. Una dentatura perfetta gioca sempre un ruolo primario in questo. Lo sanno bene la star e i personaggi dello spettacolo. Al riguardo Top Doctors, azienda specializzata in servizi tecnologici per la sanità privata, ha individuato i cinque influencer italiani che si contraddistinguono per il loro sorriso perfetto. Vediamoli insieme: I Ferragnez – Chiara Ferragni e Fedez, lei imprenditrice digitale e lui cantante, sono la coppia più discussa e famosa del momento. La vita quotidiana della loro famiglia, già ampiamente raccontata sui social, diventerà presto una serie TV. Hanno quindi molte ragioni per sorridere, ovviamente con denti ... Leggi su velvetmag (Di domenica 10 ottobre 2021) Ilperfetto da sempre è simbolo di positività, unità e gentilezza. Oggigiorno con l’avvento dei social tutti noi vogliamo mostrarci al meglio non solo dal vivo, ma anche in foto. Una dentatura perfetta gioca sempre un ruolo primario in questo. Lo sanno bene la star e i personaggi dello spettacolo. Al riguardo Top Doctors, azienda specializzata in servizi tecnologici per la sanità privata, ha individuato i cinqueche si contraddistinguono per il loroperfetto. Vediamoli insieme: I Ferragnez – Chiara Ferragni e Fedez, lei imprenditrice digitale e lui cantante, sono la coppia più discussa e famosa del momento. La vita quotidiana della loro famiglia, già ampiamente raccontata sui social, diventerà presto una serie TV. Hanno quindi molte ragioni per sorridere, ovviamente con denti ...

Advertising

matteorenzi : Grillo pensa che Conte non sia un leader politico. Lo pensano anche gli italiani che vedono in lui un un influencer… - d_granuzzo : RT @matteorenzi: Grillo pensa che Conte non sia un leader politico. Lo pensano anche gli italiani che vedono in lui un un influencer: quand… - marianna_eg : RT @matteorenzi: Grillo pensa che Conte non sia un leader politico. Lo pensano anche gli italiani che vedono in lui un un influencer: quand… - ottovanz : RT @matteorenzi: Grillo pensa che Conte non sia un leader politico. Lo pensano anche gli italiani che vedono in lui un un influencer: quand… - NemNemecsek : RT @matteorenzi: Grillo pensa che Conte non sia un leader politico. Lo pensano anche gli italiani che vedono in lui un un influencer: quand… -