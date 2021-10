Hanna 3 | il trailer della serie Amazon con Ray Liotta

Leggi su movieplayer

(Di domenica 10 ottobre 2021) È arrivato ildi3, terza stagionefirmataPrime Video che vedrà una novità nel cast: Ray; ecco il video. Questo fine settimana al Comic Con di New York,Prime Video ha presentato il teaserdi3, terza stagione ladi spionaggio che vedrà Raycome nuovo membro del cast. Come precedentemente annunciato, Raysi è unito al cast diper la terza stagione nei panni di Gordon Evans, un rispettato ex militare e agente dei servizi segreti che esercita un incredibile potere interno. Il personaggio è descritto come un visionario con un rigido codice morale e un patriota che farà di tutto per ...