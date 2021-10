Guerriglia No Vax a Roma sotto Camera e Senato Forza Nuova guida l' assalto alla sede della Cgil Video

Advertising

ilfoglio_it : I video degli scontri. Il corteo non autorizzato nel centro di Roma. L'assalto alla sede della Cgil, poi i tafferug… - Corriere : Guerriglia no vax, superato il livello di guardia - ilfoglio_it : In diecimila si sono radunati a piazza del Popolo. Gli scontri con la polizia sono iniziati quando un manipolo di m… - Affaritaliani : Green Pass, guerriglia No Vax a Roma. Assalto squadrista alla sede della Cgil - rossella_falai : RT @valy_s: #Covid19 Secondo #Sarzanini del @Corriere -

Ultime Notizie dalla rete : Guerriglia Vax

Corriere della Sera

È inaccettabile e paradossale che, al grido di 'libertà', No Green Pass e Nomettano sotto scacco Roma con una vera e propriaurbana. Solidarietà alla Cgil e alle Forze dell'Ordine'. ......a due passi da palazzo Chigi i manifestanti noe no green pass partiti nel pomeriggio da piazza del Popolo. Nel giro di poche ore il centro di Roma si è trasformato in un teatro di...Franco Fiordellisi resta nella notte nella sede Cgil di Avellino, con altri referenti del sindacato. Scene oscene' Fiordellisi: hanno distrutto la sede. No green pass. 'Abbiamo assistito a scene oscen ...L’assalto alla sede della Cgil. L’assalto alla camionetta della Polizia. I manifestanti in in piazza del Popolo Una giornata da incubo per Roma, e per l’Italia, quella di oggi, sabato 9 ottobre. Nel c ...