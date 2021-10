Guerriglia No Green pass a Roma, l’attore Jared Leto: «Sono stato travolto dal gas dei lacrimogeni» – Il video (Di domenica 10 ottobre 2021) Jared Leto, musicista e attore vincitore del Premio Oscar nel 2014, si è trovato, suo malgrado, in mezzo alla Guerriglia creatasi a margine della manifestazione No Green pass nel centro di Roma. l’attore statunitense ha documentato tutto quello che stava succedendo attorno a sé per poi pubblicarlo nelle stories sul proprio profilo Instagram. «Mi Sono ritrovato in mezzo a una protesta in Italia – scrive l’attore -. Da quello che ho capito riguardava l’obbligo vaccinale e il Green pass. Sono stato travolto dal gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata». Nelle immagini riprese da Leto si vedono persone che ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021), musicista e attore vincitore del Premio Oscar nel 2014, si è trovato, suo malgrado, in mezzo allacreatasi a margine della manifestazione Nonel centro distatunitense ha documentato tutto quello che stava succedendo attorno a sé per poi pubblicarlo nelle stories sul proprio profilo Instagram. «Miritrovato in mezzo a una protesta in Italia – scrive-. Da quello che ho capito riguardava l’obbligo vaccinale e ildal gas deie ho dichiarato chiusa la serata». Nelle immagini riprese dasi vedono persone che ...

Advertising

Corriere : Guerriglia urbana dei no vax, Roma bloccata per ore. Draghi: «Intimidazioni inaccettab... - HuffPostItalia : No Green pass, un giorno di guerriglia a Roma - Corriere : ?? Prima di mezzanotte il bilancio era di quattro arrestati, alcuni poliziotti feriti e altri contusi, compreso qual… - infoitcultura : Guerriglia No Green pass a Roma, l’attore Jared Leto: «Sono stato travolto dal gas dei lacrimogeni» – Il video - nemboc : RT @Agenzia_Ansa: FOTO | 'No Green pass' in piazza, guerriglia a Roma: 12 arresti, 600 manifestanti identificati #ANSA -