Guerriglia a Roma, arrestati 12 manifestanti: tra loro i 2 leader di Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) I capi della formazione neofascista Giuliano Castellino, e Roberto Fiore fotografati nell'assalto alla sede della Cgil durante il corteo dei no Green pass. Nella notte assalto al pronto soccorso del ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 ottobre 2021) I capi della formazione neofascista Giuliano Castellino, e Roberto Fiore fotografati nell'assalto alla sede della Cgil durante il corteo dei no Green pass. Nella notte assalto al pronto soccorso del ...

ilfoglio_it : I video degli scontri. Il corteo non autorizzato nel centro di Roma. L'assalto alla sede della Cgil, poi i tafferug… - Corriere : Guerriglia no vax, superato il livello di guardia - Corriere : Guerriglia urbana dei no vax, Roma bloccata per ore. Draghi: «Intimidazioni inaccettab... - cesco_visco : RT @Ariel48536344: I media che hanno concesso ampi spazi e persino pompato le posizioni di alcuni (sappiamo quali??) leader molto vicini ai… - Renato47Rm : RT @carlaruocco1: Quanto accaduto ieri a #Roma, a #piazzadelpopolo, è inaccettabile. Non ci sono ragioni che tengano. Guerriglia contro la… -