Guerriglia a Roma al corteo anti green pass. Agenti feriti, arresti e denunce (Di domenica 10 ottobre 2021) Appuntamento a partire dalle 10 e in diretta su http://collettiva.it". Così la Cgil su twitter. "Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma, una grande manifestazione nazionale e ... Leggi su lanazione (Di domenica 10 ottobre 2021) Appuntamento a partire dalle 10 e in diretta su http://collettiva.it". Così la Cgil su twitter. "Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a, una grande manifestazione nazionale e ...

Advertising

ilfoglio_it : I video degli scontri. Il corteo non autorizzato nel centro di Roma. L'assalto alla sede della Cgil, poi i tafferug… - Corriere : Guerriglia no vax, superato il livello di guardia - Corriere : Guerriglia urbana dei no vax, Roma bloccata per ore. Draghi: «Intimidazioni inaccettab... - franco_sala : RT @LaStampa: Squadristi no pass: la manifestazione anti certificato scatena la guerriglia in centro a Roma - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: #BuonaDomenica, il briefing è online: Abbiamo un problema | Guerriglia “no green pass” a Roma | L'Iraq torna alle urne… -