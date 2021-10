Guerriglia a Roma: 12 arresti nella notte. Anche i vertici di Forza Nuova. La risposta: manifestazione sindacale unitaria (Di domenica 10 ottobre 2021) Durante la notte fra sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 sono state arrestate 12 persone coinvolte negli scontri di ieri a Roma. Fra gli arrestati Anche Roberto Fiore e Giuliamo Castellino, rispettivamente leader nazionale e leader Romano di Forza Nuova. Castellino era già stato fermato e portato in questura nella serata di sabato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 ottobre 2021) Durante lafra sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 sono state arrestate 12 persone coinvolte negli scontri di ieri a. Fra gli arrestatiRoberto Fiore e Giuliamo Castellino, rispettivamente leader nazionale e leaderno di. Castellino era già stato fermato e portato in questuraserata di sabato L'articolo proviene da Firenze Post.

