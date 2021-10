Guerra ai clan, boom di interdittive antimafia. Dal 2014 al 2020 i provvedimenti delle Prefetture aumentati del 70%. C’è maggiore cooperazione tra uffici governativi e investigatori (Di domenica 10 ottobre 2021) Da Nord a Sud i clan continuano a stringere i loro tentacoli attorno all’economia e alla società italiane. Il Paese ha però sviluppato anche notevoli anticorpi, utili a sbarrare il passo alla criminalità organizzata, tanto che, tra il 2014 e il 2020, vi è stato un aumento del 70% delle interdittive antimafia emesse dalle Prefetture. A sottolinearlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli (nella foto). Quest’ultimo ha sostenuto che tale incremento, a suo avviso, è dovuto alla maggiore capacità professionale dei soggetti preposti all’adozione di questi misure, “che va rafforzata”, e alla cooperazione tra autorità prefettizia e investigative. “Purtroppo – ha poi aggiunto nel corso del suo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 ottobre 2021) Da Nord a Sud icontinuano a stringere i loro tentacoli attorno all’economia e alla società italiane. Il Paese ha però sviluppato anche notevoli anticorpi, utili a sbarrare il passo alla criminalità organizzata, tanto che, tra ile il, vi è stato un aumento del 70%emesse dalle. A sottolinearlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli (nella foto). Quest’ultimo ha sostenuto che tale incremento, a suo avviso, è dovuto allacapacità professionale dei soggetti preposti all’adozione di questi misure, “che va rafforzata”, e allatra autorità prefettizia e investigative. “Purtroppo – ha poi aggiunto nel corso del suo ...

Advertising

MarcosPalermo : @FdG_01 @FlyingAndrew91 Io dico solo che è stato MAL CONSIGLIATO dal suo clan nella sua personale guerra contro un… - ottochannel : Guerra tra clan, Ponticelli dice no alla camorra - LiberoCittadArm : Guerra Mazzarella-Alleanza di Secondigliano: in manette il ras del clan Moccia Mauro Franzese. - zazoomblog : Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone: un omicidio riaprirà la guerra fra clan? - #Anticipazioni #bastardi - TgrRai : #Napoli, nipote di un boss ucciso in strada sotto gli occhi della compagna incinta. Dietro l'omicidio del 23enne in… -