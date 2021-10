Green pass sul lavoro dal 15 ottobre | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su vanityfair

(Di domenica 10 ottobre 2021) Green pass obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro. Il decreto, sul quale il governo ha lavoro in queste ultime settimane, sarà effettivo a partire dal 15 ottobre e farà in modo che, negli uffici pubblici e privati, l'accesso sia garantito solo ai vaccinati, a chi ha fatto un tampone nelle 48 ore precedenti o è guarito dal Covid. Sono diversi, però, i nodi da sciogliere in merito alla questione. Non ultimo il numero dei lavoratori non vaccinati che, secondo il Corriere della Sera, ammonterebbero a oltre 4 milioni, circa il 15% del totale.