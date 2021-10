Green pass, Salvini: "Condanno tutti gli estremisti" (Di domenica 10 ottobre 2021) 'Condanno ogni genere di violenza sin che campo: chi attacca un poliziotto, chi assalta un sindacato, sono criminali. Anche a Milano, estremisti ma di sinistra. Io Condanno ogni estremismo di destra e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021) 'ogni genere di violenza sin che campo: chi attacca un poliziotto, chi assalta un sindacato, sono criminali. Anche a Milano,ma di sinistra. Ioogni estremismo di destra e ...

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - riotta : I guru no green pass tacciono furbi dopo l'attacco di Roma che li vede maestrini, il Fatto liquida le violenze fasc… - Chiara53371437 : RT @borghi_claudio: Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni di… - Divorex8 : RT @ilruttosovrano: Castellino è stato arrestato, come anche l'altro leader di Forza Nuova Fiore, ed ora è un po' preoccupato perché non po… -