Green pass, sacrosanta protesta rovinata da idioti (Di domenica 10 ottobre 2021) 00:00 Scontri a Roma, arrestati i due leader di Forza Nuova più altre dieci persone. Questa volta per davvero: che favolosa occasione per farsi dare dei fascisti. 04:45 La Sarzanini sul Corriere mostra l’inadeguatezza del Viminale alla manifestazione. 06:22 Condivido il titolo del Manifesto: “Marci su Roma”. 06:43 I ministri Gelmini e Carfagna se la prendono con Lega e Fratelli d’Italia. Proprio loro che sono state ingiustamente ghettizzate per anni! 09:15 Green pass, il gran casino per i lavoratori. 11:24 Il cancelliere austriaco Kurtz si dimette per l’accusa di corruzione. 12:50 La Cina che con Xi Jinping vuole Taiwan… 13:15 Parola ai commensali. 14:53 Il Fatto Quotidiano se la prende con Calenda… 15:28 I finti scandali Morisi e Fidanza adesso non interessano più a nessuno, come scrive Belpietro sulla Verità. 16:10 Superbonus, per Federico Fubini non ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 10 ottobre 2021) 00:00 Scontri a Roma, arrestati i due leader di Forza Nuova più altre dieci persone. Questa volta per davvero: che favolosa occasione per farsi dare dei fascisti. 04:45 La Sarzanini sul Corriere mostra l’inadeguatezza del Viminale alla manifestazione. 06:22 Condivido il titolo del Manifesto: “Marci su Roma”. 06:43 I ministri Gelmini e Carfagna se la prendono con Lega e Fratelli d’Italia. Proprio loro che sono state ingiustamente ghettizzate per anni! 09:15, il gran casino per i lavoratori. 11:24 Il cancelliere austriaco Kurtz si dimette per l’accusa di corruzione. 12:50 La Cina che con Xi Jinping vuole Taiwan… 13:15 Parola ai commensali. 14:53 Il Fatto Quotidiano se la prende con Calenda… 15:28 I finti scandali Morisi e Fidanza adesso non interessano più a nessuno, come scrive Belpietro sulla Verità. 16:10 Superbonus, per Federico Fubini non ...

Advertising

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - riotta : I guru no green pass tacciono furbi dopo l'attacco di Roma che li vede maestrini, il Fatto liquida le violenze fasc… - Sabrina81853874 : RT @a_meluzzi: Ma che sorpresa, a Milano i violenti contro il green pass erano anarchici. E la sinistra tace - Il Tempo - jackfollasb : RT @ilmanifesto: MARCI SU ROMA #ilmanifesto #laprima del 10 ottobre 2021 Migliaia di No Green pass manifestano in piazza del Popolo al g… -