Green pass: oggi Camere del lavoro aperte in tutta Italia.E il 16 ottobre sindacati in piazza (Di domenica 10 ottobre 2021) "Sabato 16 ottobre a Roma, una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia" hanno annunciato Cgil, Cisl e Uil Leggi su rainews (Di domenica 10 ottobre 2021) "Sabato 16a Roma, una grande manifestazione nazionale e antifascista per ile la democrazia" hanno annunciato Cgil, Cisl e Uil

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - TerrinoniL : Scuola, le nuove faq del ministero: come cambiano le regole su green pass e gite - DeodatoRibeira : RT @isj135: Il Green Pass non piace al noto compositore e pianista Mario Mariani che ha deciso di annullare i suoi cinque concerti Italiani… -