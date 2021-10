Green Pass obbligatorio per lavorare dal 15 ottobre: il governo Draghi tira dritto (Di domenica 10 ottobre 2021) Nessuna retromarcia. Nessuna modifica. Nessuno slittamento. L’estensione di obbligo di Green Pass ai luoghi di lavoro, approvato lo scorso 16 settembre, entra in vigore il 15 ottobre. Senza se e senza ma. La certificazione verde sarà obbligatoria per tutti i lavoratori e le lavoratrici della pubblica amministrazione e del settore privato dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, data che coincide con la fine dello stato di emergenza per la pandemia di Coronavirus. Il presidente Draghi tira dritto e tiene il punto sul calendario «del governo, non quello elettorale», come ripetuto più volte nel corso delle varie conferenze stampa. Del resto non c’è più tempo da perdere, anche perché «la pandemia è quasi finita», e il governo procede ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Nessuna retromarcia. Nessuna modifica. Nessuno slittamento. L’estensione di obbligo diai luoghi di lavoro, approvato lo scorso 16 settembre, entra in vigore il 15. Senza se e senza ma. La certificazione verde sarà obbligatoria per tutti i lavoratori e le lavoratrici della pubblica amministrazione e del settore privato dal 15fino al 31 dicembre, data che coincide con la fine dello stato di emergenza per la pandemia di Coronavirus. Il presidentee tiene il punto sul calendario «del, non quello elettorale», come ripetuto più volte nel corso delle varie conferenze stampa. Del resto non c’è più tempo da perdere, anche perché «la pandemia è quasi finita», e ilprocede ...

