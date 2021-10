Green pass obbligatorio al lavoro, le linee guida per la Pa (Di domenica 10 ottobre 2021) Venerdì 15 ottobre il Green pass diventerà obbligatorio sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Dopo i ristoranti, i musei, i treni e gli aerei, il decreto 16 settembre ha infatti esteso l’esibizione del certificato verde in tutte le aziende. Per la pubblica amministrazione le disposizioni sul Green pass, ricorda studiocataldi.it, sono ora nella bozza di linee guida del ministro della PA e di quello alla Salute. Green pass e Pa, la bozza Secondo la bozza è il datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. In base alla ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) Venerdì 15 ottobre ildiventeràsui luoghi dipubblici e privati. Dopo i ristoranti, i musei, i treni e gli aerei, il decreto 16 settembre ha infatti esteso l’esibizione del certificato verde in tutte le aziende. Per la pubblica amministrazione le disposizioni sul, ricorda studiocataldi.it, sono ora nella bozza didel ministro della PA e di quello alla Salute.e Pa, la bozza Secondo la bozza è il datore diil soggetto preposto al controllo. Per datore dideve intendersi il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. In base alla ...

