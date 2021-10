Green pass | linee guida pronte per la Pa | sono alla firma del premier Draghi

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - nygnos : RT @ilpetulante: 1) Manifestazioni oceaniche in mezzo paese contro l'ignobile e incostituzionale green pass; 2) astensione nelle recenti a… - wumbar : RT @Tommasolabate: Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filosofica… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

'Le piazze d'Italia si fermeranno e scenderanno a Roma contro ilper il lavoro e la libertà' avevano scritto nei giorni scorsi gli organizzatori della manifestazione si piazza del Popolo ...Assalto di neofascisti e no - vax ieri alla sede della Cgil a Roma, a margine di una manifestazione contro il. Oggi tutte le sedi del sindacato saranno aperte e un'assemblea è prevista davanti a quella nazionale. In vista dell'entrata in vigore dell'obbligo sul posto di lavoro le Regioni temono il ...La Regione non metterà certo i bastoni fra le ruote (anzi accoglie con favore) quelle aziende che hanno deciso di sostenere i costi per i tamponi ai propri dipendenti non vaccinati. Ma di sicuro non m ...ROMA - Ore di tafferugli e scontri con la polizia durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. I manifestanti si sono riversati nelle vie del centro, le forze dell'ordine h ...