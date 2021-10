Green Pass Italia, Letta: “Obbligo vaccini extrema ratio” (Di domenica 10 ottobre 2021) Green Pass obbligatorio sul lavoro dal 15 ottobre sia nel pubblico che nel privato. “Bisogna gestire i primi giorni con buon senso” dice il segretario del Pd Enrico Letta a ‘Mezz’ora in più’, su Raitre. “Se non c’è buon senso per la gestione del Green Pass obbligatorio allora bisogna arrivare all’extrema ratio, che è l’Obbligo del vaccino. Io ho sempre pensato che bisognava fare di tutto per evitarlo, ma l’extrema ratio c’è”. “Ci sono delle colpe, delle responsabilità, non si può essere ambigui sulle violenze, sulla sicurezza, sulla libertà” attacca Letta parlando dell’assalto di ieri da parte di alcuni manifestanti No Green Pass alla sede della Cgil di Roma. “Se ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021)obbligatorio sul lavoro dal 15 ottobre sia nel pubblico che nel privato. “Bisogna gestire i primi giorni con buon senso” dice il segretario del Pd Enricoa ‘Mezz’ora in più’, su Raitre. “Se non c’è buon senso per la gestione delobbligatorio allora bisogna arrivare all’, che è l’del vaccino. Io ho sempre pensato che bisognava fare di tutto per evitarlo, ma l’c’è”. “Ci sono delle colpe, delle responsabilità, non si può essere ambigui sulle violenze, sulla sicurezza, sulla libertà” attaccaparlando dell’assalto di ieri da parte di alcuni manifestanti Noalla sede della Cgil di Roma. “Se ...

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - assaloni : RT @LucioMalan: La CGIL deve restare libera e al sicuro nel suo operare, la gente contraria al Green Pass deve restare libera di manifestar… - CrescenteCarlo : @Ruggio66 @matteosalvinimi Cambia cambia. E non solo per un discorso economico. Tutto il tempo che si perde? Il Gre… -