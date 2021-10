Green pass, i funzionari di polizia dopo le violenze di Roma: «Dalla politica ambiguità pericolosa, chi non si schiera è complice» (Di domenica 10 ottobre 2021) All’indomani delle violenze di Roma, dagli ambienti della polizia arrivano stoccate all’indirizzo della politica, descritta come «ambigua» e colpevole di avere lasciato sole le forze dell’ordine. «Auspichiamo che cessi ogni forma di ambiguità da parte di tutte le forze politiche e soggetti istituzionali, perché oggi non prendere una posizione chiara e definita rappresenta una fonte pericolosa per alimentare e giustificare, da parte di gruppi criminali, le violenze che abbiamo visto ieri», ha detto il portavoce dell’Associazione nazionale funzionari di polizia, Girolamo Lacquaniti, a proposito degli scontri avvenuti a Roma durante la manifestazione contro il Green pass. «I fatti di ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) All’indomani delledi, dagli ambienti dellaarrivano stoccate all’indirizzo della, descritta come «ambigua» e colpevole di avere lasciato sole le forze dell’ordine. «Auspichiamo che cessi ogni forma dida parte di tutte le forze politiche e soggetti istituzionali, perché oggi non prendere una posizione chiara e definita rappresenta una fonteper alimentare e giustificare, da parte di gruppi criminali, leche abbiamo visto ieri», ha detto il portavoce dell’Associazione nazionaledi, Girolamo Lacquaniti, a proposito degli scontri avvenuti adurante la manifestazione contro il. «I fatti di ...

