Green pass | Gelmini “No ai violenti | regole decise un mese fa”

ROMA (ITALPRESS) – "Manifestare è una cosa, attaccare la polizia, assaltare la sede di un sindacato, provare a raggiungere Palazzo Chigi è ben altro. In alcune proteste contro il Green pass vedo anche tanta strumentalizzazione. Non c'è spazio per i violenti, la risposta sarà intransigente. Solidarietà alle forze dell'ordine e alla Cgil". Così il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, in una intervista al Corriere della Sera torna sulle scene di guerriglia urbana vista sabato pomeriggio nel centro di Roma nel corso della manifestazione dei no vax. "La tensione si placa solo con la corretta informazione: convincere gli scettici resta la strada maestra" è la soluzione proposta da Gelmini. Poi l'avvertimento a chi chiede modifiche sul Green pass, si ascolteranno tutti, ma non si cambierà nulla.

