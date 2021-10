Green pass con tampone ogni 72 ore, Bassetti: “Sarebbe decisione politica. Non si basa su dati scientifici” (Di domenica 10 ottobre 2021) Allungare la validità del Green pass a 72 ore in vista del 15 ottobre, quando la certificazione verde diventerà obbligatoria sui luoghi di lavoro. La richiesta che arriva dalle Regioni e dal leader della Lega Matteo Salvini, non piace a Matteo Bassetti che, in un post ironico su Facebook, propone "che il tampone per il Green-pass duri una settimana o forse meglio 10 giorni così non ci saranno problemi, anzi facciamo così o ti fai il vaccino o ti fai il tampone una volta o due quando vuoi tu ed è la stessa cosa. Green-pass per 3 mesi ai tamponati con test rapido e per 4 mesi con molecolare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 ottobre 2021) Allungare la validità dela 72 ore in vista del 15 ottobre, quando la certificazione verde diventerà obbligatoria sui luoghi di lavoro. La richiesta che arriva dalle Regioni e dal leader della Lega Matteo Salvini, non piace a Matteoche, in un post ironico su Facebook, propone "che ilper ilduri una settimana o forse meglio 10 giorni così non ci saranno problemi, anzi facciamo così o ti fai il vaccino o ti fai iluna volta o due quando vuoi tu ed è la stessa cosa.per 3 mesi ai tamponati con test rapido e per 4 mesi con molecolare". L'articolo .

