Green pass, 12 arrestati compresi i vertici di Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 12 le persone coinvolte negli scontri della giornata di ieri a Roma nel corso della manifestazione dei No Green pass che ha posto in assedio il centro della Capitale fino a tarda serata, con una parte dei manifestanti che ha cercato di sfondare lo sbarramento posto dalle forze dell'ordine per impedire che arrivassero fino ai luoghi della politica come Palazzo Chigi. Tra gli arrestati anche i vertici di Forza Nuova che avrebbero guidato l'assalto alla sede nazionale della Cgil di Corso d'Italia. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 12 le persone coinvolte negli scontri della giornata di ieri a Roma nel corso della manifestazione dei Noche ha posto in assedio il centro della Capitale fino a tarda serata, con una parte dei manifestanti che ha cercato di sfondare lo sbarramento posto dalle forze dell'ordine per impedire che arrivassero fino ai luoghi della politica come Palazzo Chigi. Tra glianche idiche avrebbero guidato l'assalto alla sede nazionale della Cgil di Corso d'Italia. (ITALPRESS).

